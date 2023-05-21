Komşu en ‘heyecansız’ seçim için sandık başında

Yunanistan, bugün son dönemin en heyecansız seçimine gidiyor.

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ETKİLERİ hâlâ süren 2009 ekonomik krizinden beri siyasetteki tansiyonun bir türlü düşmediği Yunanistan, bugün son dönemin en heyecansız seçimine gidiyor. Anketlere göre, sık sık ‘istikrar' vurgusu yapan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in merkez sağcı partisi Yeni Demokrasi yüzde 32 ile birinci olacak. 2019'da başbakanlığı devreden Aleksis Çipras liderliğindeki radikal solcu SYRIZA ise yüzde 26 ile ikinci. Ancak sürpriz olmazsa hiçbir parti tek başına hükümet kuramayacak. Bu durumda temmuza kadar ikinci tura gidilecek.