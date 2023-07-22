Konserdeki öpüşme müzik festivalini iptal ettirdi

İngiliz grup The 1975, solisti Matty Healy'nin erkek grup arkadaşını sahnede öpmesinin ardından Malezya'da yasaklandı ve yer aldıkları müzik festivali de iptal edildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Taylor Swift’in eski erkek arkadaşı şarkıcı Matt Healy’nin grup arkadaşı basçı Ross MacDonald’ı Good Vibes Müzik Festivali’nde dudaklarından öpmesi pahalıya patladı. Şarkıcının bu hareketi, eşcinsellere karşı katı politikalarıyla bilinen Malezya hükümeti tarafından tepki çekerek grubun yasaklanmasına neden oldu.

Eşcinselliğin suç olduğu Malezya’da suçlu davranışlarda bulunanlar hapisle cezalandırılıyor. Ülkedeki LGBTİ kişiler yetkililer tarafından düzenli olarak ayrımcılığa maruz kalırken insan hakları grupları da artan hoşgörüsüzlük konusunda uyarıda bulundu.

Malezya’da geçen sene 18 kişi LGBTİ topluluğunun Cadılar Günü partisine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ülkede eşcinsellikle suçlananlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

Malezya, gelecek ay yerel seçimler için sandığa gidiyor. İslamcı kesimin hedefindeki Başbakan Enver İbrahim’in ilerici koalisyonu, muhafazakar ittifaka karşı yarışacak. Enver İbrahim ise eleştirilere karşı İslami kuralların etkisini artıracağını ve LGBTİ haklarına izin vermeyeceğini söylüyor.

İlginizi Çekebilir Gökkuşağı saatleri kriz çıkardı: Dev şirket ve Malezya karşı karşıya

İlginizi Çekebilir İBB Meclisi’nde Feshane tartışması: Her gördüğünüz yerde LGBTİ görmenizi anlamış değiliz

İlginizi Çekebilir Eşcinsel turist İstanbul'a gözaltına alındı, yaşadıklarını anlattı