Köpek dışkısını azaltma projesi: Hayvanlardan DNA toplanacak

Fransa sokaklardaki köpek dışkısını azaltmak için özel bir pilot program başlatıyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın güneyindeki Béziers kasabasında yaşayan evcil hayvan sahiplerinden köpeklerinin “genetik pasaportunu” taşımaları istenecek. Bu projeyle sokaklardaki hayvan dışkılarının azaltılması planlanıyor.

Eski bir gazeteci ve Reporters Sans Frontières’in kurucu ortağı olan yerel belediye başkanı Robert Ménard, kasaba sakinlerinin ve ziyaretçilerin kasabanın kaldırımlarındaki dışkıdan bıktığını söylüyor. Ménard evcil hayvanlarını denetlemeyenlerin izini sürmek ve cezalandırmak için iki yıllık bir deney başlatmayı planlıyor.

2014’te aşırı sağdan seçilen ve 2020’de yeniden seçilen Ménard, France Bleu radyosuna verdiği demeçte, “İnsanların daha iyi davranması için cezalandırmalıyız” dedi.

Planlanan program kapsamında, evcil hayvanlar veterinerler tarafından genetik olarak test edilecek ve belgeleri düzenlenecek. Daha sonra köpeğinin genetik pasaportunu taşımayanlar 1.150 TL para cezasına çarptırılacak.

1.500 KÖPEK MEVCUT

Ménard, kaldırımda bulunan köpek dışkısının toplanıp test edileceğini ve parçaların, ulusal evcil hayvan kayıtlarına danışılacağını ve sokak temizliği için 3.700 TL’ye varan bir faturayla karşılaşacak olan sahibiyle eşleştirilmek üzere polise gönderileceğini söyledi.

Ménard, ilk olarak 2016 yılında Béziers’in merkezinde yaşayan tahminen 1.500 köpekten DNA toplamayı teklif etti, ancak talebi yerel idare mahkemesi tarafından kişisel özgürlüğe saldırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Programın daha sonra yılda 1,5 milyon TL’ye mal olacağı tahmin edildi.

Yeni genetik pasaport önleminin bu yılın başlarında yerel valiliğe sunulduğu ve bu kez uygulanmasına herhangi bir itirazda bulunulmadığı belirtildi.

Deneyin Temmuz 2025’e kadar devam edeceği açıklandı.

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