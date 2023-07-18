Kosova’da Bayraktar krizi… NATO’dan uyarı geldi

Sırbistan-Kosova hattında gerilimin arttığı bir dönemde Priştine hükümetinin Türkiye’den Bayraktar insansız hava aracı satın alması tartışma yarattı, NATO’dan da tepki geldi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde Sırbistan'la büyük gerilim yaşayan ve bazı kesimler tarafından Ukrayna’nın ardından Avrupa'da yeni savaşın adresi olarak gösterilen Kosova'nın Türkiye'den Bayraktar insansız hava araçları satın almasına NATO'dan tepki geldi.

Kosova, hafta sonunda Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçları satın aldığını açıklamıştı. Facebook hesabından Savunma Bakanı ile birlikte insansız hava aracının önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Kosova Başbakanı Albin Kurti, bu sayede ülkenin daha güvenli hale geldiğini belirtmişti.

Kosovalı yetkilileri Bayraktar İHA'larının özellikle savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede çok etkili olduğuna dikkat çekmişti. Öte yandan bu adım, Kosova ve Sırbistan arasında tansiyonun yükseldiği bir döneme geldi.

TÜRKİYE BÖLGEYE ASKER GÖNDERMİŞTİ

Kosova, mayıs ayında Sırpların yaşadığı ülkenin kuzeyinde şiddet olaylarına sahne olmuştu, çatışmalarda NATO askerleri de yaralanmıştı. Gerilimin artması üzerine Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, orduya ‘hazır ol' emri vermiş ve Kosova sınırına asker yığmıştı.

Türkiye de NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine Kosova'ya asker göndermişti. NATO'nun ülkede 4500 barış gücü askeri bulunuyor.

Gerilim sürerken Kosova'nın Bayraktar alması tartışma yarattı. NATO'dan dün yapılan açıklamada, Kosova’nın hava sahasından KFOR’un sorumlu olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bayraktar TB2 dahil her türlü insansız hava aracından ve bunlara yönelik düzenlemelerden birincil derecede Kosova’daki Barış Gücü Komutanlığı sorumludur” ifadesine yer verildi.

Sırbistan, 2008'de Kosova'nın ilan ettiği tek taraflı bağımsızlığı tanımıyor.

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