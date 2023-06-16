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Kremlin: Putin ve Erdoğan anlaştı

Rusya lideri Putin'in Türkiye'ye olası ziyaretiyle ilgili Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
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Kremlin: Putin ve Erdoğan anlaştı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Putin’in Türkiye’ye yapacağı ziyaret konusunda anlaştığını duyurdu.

Kremlin dış politika danışmanı Yury Ushakov’a dayandırılan haber Rus Interfax haber ajansında yer aldı. Uşakov “Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından bir davet var. Putin ve Erdoğan ziyaretin yakın zamanda olması üzerinde anlaştı ancak belirli bir gün konuşulmadı” dedi.

Ziyaret, 24 Şubat 2022’de başlayan Ukrayna’nın işgalinde bu yana Putin’in bir NATO ülkesine yapacağı ilk gezi olacak. Putin, Ukrayna işgalinin ardında ülke dışına pek çıkmamıştı.

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