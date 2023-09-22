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Kremlin’den Erdoğan-Putin açıklaması

Kremlin, Erdoğan-Putin arasında yeni görüşme olasılığıyla ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
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Kremlin’den Erdoğan-Putin açıklaması

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında takvime bağlanmış bir görüşme planının bulunmadığını açıkladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nda bir ilerleme kaydedilemediğini ifade etti.

Erdoğan, Putin ile bu ay başında Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yaptığı görüşmenin ardından Karadeniz tahıl anlaşmasına kısa sürede geri dönüleceğine inandığını söylemişti.

Rusya, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde taşınmasını sağlayan tahıl anlaşmasını Temmuzda askıya almıştı. (Reuters)

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