Kremlin’den nükleer santral uyarısı: Felaketle sonuçlanabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili “Ukrayna’nın santrale yönelik sabotaj tehdidinin felaketle sonuçlanabileceğini” söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da Rusların kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki duruma ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Santraldeki durumu “oldukça gergin” olarak nitelendiren Peskov, “Kiev rejiminin sabotaj tehdidi gerçekten de büyük. Bunun sonuçları felaket olabilir.” dedi.

Kiev'in “hiçbir şeyden çekinmeyeceğini defalarda gösterdiğini” belirten Peskov, “Kısa bir süre önce Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin bombalanmasında da bunu gördük, korkunç sonuçlar doğurdu.” diye konuştu.

Peskov, böyle bir tehdide karşı tüm önlemlerin alınmakta olduğunu kaydetti. (AA)

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