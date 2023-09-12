Kur’an-ı Kerim’e saldıran Momika’nın iadesi istendi

Irak, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar gerçekleştiren Irak asıllı Salwan Momika'nın iadesini istedi.

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Irak Adalet Bakanlığı, İsveç Adalet Bakanlığından Momika’nın iadesini resmen talep etti.

İsveç resmi haber ajansı TT’ye açıklamada bulunan Momika, iade talebini doğrularken konuyla ilgili bugün polise ifade vereceğini söyledi.

Göçmenler Ofisince, İsveç’e 2018’de iltica eden Momika’ya Nisan 2021’de, 3 yıl geçerli olmak üzere geçici oturma ve çalışma izni vermişti.

KUR’AN-I KERİM’E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022’de Paskalya tatili boyunca İsveç’in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak’ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak’ta Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm’de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran’da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz’da da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz’da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos’ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Momika’nın 3 Eylül’de Malmö kentinde, polis korumasında Kur’an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm’ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos’ta polis korumasında Kur’an-ı Kerim yakmıştı. (AA)

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