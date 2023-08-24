Kuzey Kore’nin casus füze denemesi yine başarısız oldu

Kuzey Kore, ikinci casus füze fırlatma girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci denemenin başarısız olduğunu ve ekimde yeniden bir deneme yapılacağını duyurdu.

Kuzey Kore Uzay Ajansı, Chollima-1 adlı taşıyıcı roket ile Malligyong-1 uydusunun yörüngeye yerleştirmek için fırlatıldığını ancak uçuşun üçüncü evresinde acil patlama sisteminin hata vermesinden dolayı denemenin başarısız olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi (NADA), yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirildiği iddia edilen başarısız girişimin ardından ekimde yeni bir denemenin planlandığını belirtti.

Güney Kore ordusu, söz konusu füze fırlatma girişiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini belirtti. Japonya Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno ise girişimi “barışa ve istikrara bir tehdit” olarak tanımladı.

Kuzey Kore, 31 Mayıs’ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki “en ciddi hata” olarak tanımlamıştı. Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden “doğru şekilde” fırlatılacağını duyurmuştu. (AA)