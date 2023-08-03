Kuzey Kore’ye kaçan ABD askerinin akıbeti belli oldu

BM Komutanlığı, Kuzey Kore'nin sınırı geçen ABD'li askeri gözaltına aldığını doğruladı.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, Kuzey Kore sınırını “izinsiz ve isteyerek” geçtiği açıklanan ABD’li asker Travis King’in gözaltına alındığını doğruladı.

BBC’nin haberine göre, BM Komutanlığı, ABD’li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore’ye bilgi talebinde bulunulduğunu ve gelen ilk yanıtta King’in gözaltına alındığının bildirildiğini aktardı. Pyongyang’ın konuya ilişkin nasıl bir karar alacağı hakkında ayrıntı verilemeyeceğini ifade eden BM Komutanlığı “ABD’li askeri evine gönderme çabalarına müdahale etmek istemediğini” kaydetti.

Görüşmeler, 1950-1953 Kore Savaşı’nda imzalanan ateşkeste belirlenen Ortak Güvenlik Bölgesi üzerindeki iletişim hattı sayesinde yapıldı.

‘KUZEY KORE CEVAP VERMİYOR’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore’ye, Travis King hakkında “diplomatik kanallardan çağrı iletildiğini ancak Kuzey Kore’nin bu çağrıya henüz yanıt vermediğini” ifade etti.

Miller, King hakkında son 48 saat içerisinde BM Komutanlığından çağrı aldıklarını ancak bunun “önemli olmayan bir tasdik çağrısı” olduğunu söyledi. Söz konusu çağrının “askeri” kanallardan geldiğini ifade eden Miller, bu nedenle konuya dair “hiçbir şekilde ilerleme kaydedilmediğini” vurguladı.

Miller, Kuzey Kore’yi devam ettirdiği balistik füze teknolojisi çabalarını, nükleer silah arayışını ve nükleer silah programının ilerlemesini durdurması için teşvik etmeye devam ettiklerini dile getirdi. Bu konular hakkında Kuzey Kore ile görüşmeyi memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Miller, “diyaloğa açık olduklarını ancak Kuzey Kore’nin kendileriyle anlamlı bir ilişki kurmayı reddettiğini” sözlerine ekledi.

Miller, “ABD’nin Kuzey Kore’yi nükleer silahlı devlet olarak değerlendirip değerlendirmediğine” ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı. (AA)

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