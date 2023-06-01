Liderlerden Moldova’da kritik ‘Ukrayna’ zirvesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Moldova'da bir araya geldi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için bulunduğu Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, bu zirvenin Ukrayna’ya desteklerini ifade etmelerini sağladığını belirterek, Zelenskiy’le bu sabah görüştüğünü bildirdi.

Macron görüşmede, Zelenskiy’le 14 Mayıs’ta Paris’te vardıkları anlaşmayı yeniden masaya yatırdıklarını, bu anlaşma kapsamında Fransa’nın hava savunma ekipmanlarıyla Ukrayna halkını Rus saldırılarına karşı korumayı amaçladığını ifade etti.

Zelenskiy’le görüşmede Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda Ukraynalı savaş pilotlarının eğitimine başlanması için gerekli çerçevenin oluşturulması hazırlıklarını ele aldıklarını ifade eden Macron, pilot ve uçak bakım teknisyenlerinin eğitimi konusunda resmi çerçeve ve mekanizmayı hazırlamaları için iki ülkenin savunma bakanlarının görevlendirildiğini ifade etti.

KOSOVA’DAKİ GERİLİMLER

Macron, zirve sırasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de bir araya geldiklerini söyledi.

Kosovo’nın kuzeyinde yaşanan gerginliği burada düzenlenen belediye seçimlerine bağlayan Macron, görüşmede, Kosova’da 4 belediyede yeniden seçim yapılması beklentilerini dile getirdiğini kaydetti.

Macron, Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la zirve marjında bir araya geldikleri görüşmenin ise Azerbaycan ve Ermenistan arasında iki ülkenin egemenliğinin gözetildiği bir barış sağlanması için yapıldığına değindi.

Emmanuel Macron, zirvede, farklı ülkelerin maruz kaldığı siber saldırılara karşı AST bünyesindeki isteyen tüm ülkelere Avrupa Birliği’nin (AB) siber kalkanını yaymaya karar verdiklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, zirvede, kamuoyunu bilgi manipülasyonuna karşı daha iyi korumanın gerekliliğinin masaya yatırıldığını kaydetti.

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yeniden iletişime geçme fikrine de kapalı olmadığını sözlerine ekledi.

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ’DAN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Scholz, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da başlattığı korkunç savaşa karşı birlikte durduğunu belirtti.

“Avrupa Siyasi Topluluğu’nun bugünkü toplantısı ile Rus emperyalizmine karşı güçlü bir sinyal gönderiyoruz.” diyen Scholz, bunun aynı zamanda yapıcı bir işbirliğinin sinyali olduğunu ifade etti.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının Avrupa'nın barış ve güvenlik düzenine bir saldırı olduğunu yineleyerek, yanında durdukları Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

UKRAYNA’NIN NATO ÜYELİĞİ

Olaf Scholz, Ukrayna’nın olası NATO üyeliğinin masada olmadığına dikkat çekerek, “Mesele şu anda Ukrayna’yı desteklemek ve özellikle de mevcut durumda, üyelik tesis etmek değil.” şeklinde konuştu.

Scholz, “NATO müttefikleri oldukça bilinçli bir şekilde, savaşın NATO ve Rusya arasında bir savaşa dönüşmesine izin vermeden Ukrayna’yı savunma mücadelesinde desteklemeye odaklanıyor.” dedi.

Savaştan sonra Ukrayna için verilecek güvenlik garantileri konusunda uzun zamandan beri meşgul olduklarını aktaran Scholz, “Bu, mümkün olduğunca etkili, ancak şu anda örneğin bir Avrupa ülkesinin NATO üyeliğiyle ilişkilendirilenden farklı güvenlik garantilerini nasıl formüle edebileceğimizle ilgilidir.” ifadesini kullandı.

Scholz, bu konunun uzun zamandan beri partnerlerle ve dost ülkelerle yoğun bir şekilde ele alındığını ve görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

NATO’ya üyelik konusunda açık kriterlerin bulunduğunu dile getiren Scholz, bunlar arasında sınır ihtilaflarının olmamasının da yer aldığına işaret etti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ

Güvenlik garantilerinin Ukrayna’ya saldırı tehlikesine karşı ihtiyaç duyduğu güvenliği sağlayacak ve aynı zamanda Ukrayna’yı istikrara kavuşturacak şekilde olması gerektiğini vurgulayan Scholz, aynı zamanda bunların herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.

Güvenlik garantilerinin somut olması ve bunları somut olarak kimin sağlayacağının belirtilmesi gerektiğini söyleyen Scholz, “Maalesef barışı nasıl sağlayabileceğimizi düşünmekten çok uzağız. Çünkü henüz o noktada değiliz, bir savaşın ortasındayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ihtilafa da değinen Scholz, burada durumun çok ciddi olduğunu belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte taraflarla görüştüğünü anlattı.

Scholz, gerilimin azaltılması konusunda tüm tarafların cesaretinin gerektiğini ifade ederek, bunun için masada olan önerilerin uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)

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