Los Angeles’ta evsizler krizi kontrolden çıktı

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, şehirde kontrolden çıkan "evsizler krizine" çözüm üretmek amacıyla barınma ve tedavi programları için gelecek yıl 1,3 milyar dolar harcama yapılması önerisinde bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Belediye Meclisinde şehirdeki durumla ilgili yıllık konuşmasında, evsizlere yönelik “rekor seviyede” bütçe önerisinde bulundu. Bass, gelecek yılın bütçesinde şehirde kontrolden çıkan “evsizler krizine” çözüm olabilecek barınma ve tedavi programları için 1,3 milyar dolar harcanmasını tavsiye edeceğini, bütçeye evsizlerin madde bağımlılığı tedavileri için fonların da dahil edileceğini söyledi.

Eyalet Valisi Gavin Newsom da, şehre 500 geçici konut teslim etme taahhüdünde bulunurken, Joe Biden yönetiminin evsizler için hazırlanan programlara 200 milyon dolardan fazla para gönderdiğini bildirdi.

EVSİZ SAYISI 40 BİNİ GEÇTİ

Şehirde yıllardır evsizler için oluşturulan programlara ciddi harcamalar yapılıyor. Eski Belediye Başkanı Eric Garcetti, 2021’de evsizler için yaklaşık 1 milyar dolarlık harcama içeren bütçe imzalamış ancak evsiz nüfusu artmaya devam etmişti.

Şehir genelinde 40 binden fazla olan evsizlerin yarısı uyuşturucu veya alkol bağımlılığı ile mücadele ediyor.

Şehirde günde ortalama 5 evsizin hayatını kaybettiği belirtiliyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Fransa'da evsizlerin sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı

İlginizi Çekebilir Görenler şaştı kaldı... Evsiz kadın herkesin ortasında doğum yaptı