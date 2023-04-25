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Lüks markalara çevre aktivistlerinden boyalı saldırı

Almanya'nın başkentinde iklim aktivistleri şehrin popüler caddelerindeki lüks mağazalara boyalı saldırı düzenledi.

Sozcu.com.tr
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Lüks markalara çevre aktivistlerinden boyalı saldırı

Çevre aktivistleri, Almanya’yı birbirine kattı…

Almanya’nın başkenti Berlin’deki popüler alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm Caddesi’ndeki lüks mağazalara çevre aktivistleri boyalı saldırı gerçekleştirdi.

Gucci, Rolex ve Prada gibi lüks markaların mağazalarını turuncu renge boyayan aktivistler, “Artık zenginlere tahammül edemeyiz. Sizin lüksünüz iklimin çökmesine neden oluyor” posterlerini astı.

“Son Nesil” olarak da bilinen çevreci grubun yaptığı eylem hareketleri ise sosyal medyada tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Buna tolere edemeyiz. Ne zaman devlet bu eylemlere karşı harekete geçecek” ifadesini kullandı.

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