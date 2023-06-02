Macar lider Orban: Erdoğan’ın zaferine nefes gibi ihtiyacımız vardı

"Erdoğan'ı sadece desteklemekle kalmayıp özellikle çok dua ettim" diyen Macaristan'ın aşırı sağcı başbakanı, "Eğer kazanmasaydı bu bir trajedi olurdu. Milyonlarca mülteci sınırımıza dayanırdı" yorumunu yaptı.

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Macaristan’da her cuma devlet radyosunda gündemi değerlendiren Başbakanı Viktor Orban Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı zaferin kendisinde çok büyük bir rahatlama yarattığını söyledi.

“Erdoğan’a sadece iyi şanslar dilemedim ayrıca çok fazla dua da ettim” diyen Macaristan Başbakanı Orban, “Eğer kazanmasaydı bu bir trajedi olurdu” ifadelerini kullandı. Orban, Erdoğan’ın kazanmaması durumunda ‘bir, iki, üç milyon mültecinin bu yaz bitmeden Macaristan sınırında olabileceğini’ savundu.

NEFES GİBİ İHTİYACIMIZ VARDI

“Erdoğan kazanmasaydı George Soros’un adamı Türkiye’de kazanırdı” savını da ileri süren Orban, “Erdoğan’ın zaferine bir nefes gibi ihtiyacımız vardı” yorumunda bulundu. Kılıçdaroğlu’nu kast eden Orban “Türk sınırlarını mültecilere açardı” iddialarını dile getirdi.

İLK TEBRİK EDENLERDEN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 28 Mayıs akşamı, seçimin resmi sonuçları henüz açıklanmamışken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak tebrik etmişti. Orban, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe paylaştığı mesajında, “Tartışmasız zaferiniz için tebrikler Cumhurbaşkanı Erdoğan! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı!” ifadelerini kullanmıştı.

KAN BANYOSU YAŞANIR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali konusunda da düşüncelerini dile getiren Macar lider Orban, “Ukrayna savaşının gerçek kaybedenleri cephede hayatını kaybedenlerdir” dedi.

Ukraynalıların karşı saldırı hazırlığında olduğunu söyleyen Başbakan, taarruz eden tarafın kaybedenden 3 kat daha fazla insani kayıp ve zaiyat verdiğinin “çok iyi” bilindiğini, bu sebeple de Kiev’in bir saldırı başlatmasının “kan banyosu” anlamına geldiğini söyledi.

“Karşı tarafın nüfusu sizinkinin çok üstündeyse bu büyük kayıplar yaşayacağınız anlamına gelir. Bu sebeple karşı saldırı başlamadan tarafları ateşkese ve barış görüşmelerinin gerekliliğine ikna etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” düşüncesini dile getirdi.

“En iyi senaryoda bile, cephede, Ukrayna’nın savaştan önce müzakereler yoluyla elde edilebileceği sonuçtan daha iyisini taarruzla elde etmesinin mümkün olmadığı açıktır” diyen Orban, “Savaştan önce müzakereler yoluyla bir şeyler elde edilebilirdi. Savaştan daha iyi bir sonuç elde edilemeyecekse, o zaman savaş ne için yapıldı?” diye sordu.

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