Maduro: Trump beni öldürmeye çalıştı

Venezuela lideri Maduro, eski ABD Başkanı Trump'ın kendisine yönelik 2018'deki saldırı girişiminde bizzat parmağı olduğunu savundu.

Sozcu.com.tr

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Venezuela Devlet Başkanı President Nicolas Maduro, 2018’de kendisine yönelik suikast girişimi emrinin bizzat dönemin ABD Başkanı Donald Trump’tan geldiğini söyledi.

Venezuela Ulusal Muhafız Gücü’nün 86. yıldönümünde konuşan Maduro, 5 yıl önce kendisini hedef alan suikast girişiminin ABD ve Kolombiya hükümetleri tarafından planlandığını belirtti. Venezuela lideri, Trump’ın emriyle Kolombiya’daki bir terörist örgütün saldırı planı yaptığını kaydetti.

Maduro, elde ettikleri verilere göre Kolombiya’nın eski lideri Juan Manuel Santos’un operasyonu bizzat yönettiğini ve finanse ettiğini de savundu.

4 Ağustos 2018’de Maduro’nun başkent Karakas’ta konuşma yaptığı sırada silahlı İHA’larla saldırı düzenlenmiş, Maduro yara almadan kurtulurken bazı askerler yaralanmıştı.

Washington ve Bogota, o dönemde yaptıkları açıklamalarda suikast girişiminde rol aldıkları suçlamalarını reddetmişti.

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