Sığındığı evde aşk yaşayan Ukraynalı mülteciden yeni hamle

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkesinden ayrılan ve İngiltere'de kaldığı evde yeni bir aşka yelken açan Sofiia Karkadym isimli mülteci yine şaşırtan bir olaya imza attı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra ülkeden kaçan ve mayıs ayının başında İngiltere'ye sığınan Ukraynalı Sofiia Karkadym isimli 23 yaşındaki mülteciye İngiliz Lorna Garnett ve sevgilisi Tony evlerini açmıştı.

Bütün dünyanın tepki gösterdiği savaştan en çok etkilenen sivillere yardımcı olmak isteyen Lorna ve Tony'nin 10 yılı aşkın süren birlikteliği, genç kadın ile İngiliz adamın yakınlaşmasıyla bozulmuştu.

Sofiia ve Tony’nin aşkı tüm dünyanın tepkisini çekerken bir süre sonra çiftin ayrıldığı öğrenildi. Sonrasında Sofiia’nın, Tony ile birlikte yaşadığı evinden eşyalarını almaya gittiği sırada bir polis memurunu ısırdığı ve ona saldırdığı ortaya çıktı.

Son olarak genç kadın yine sansasyonel bir olaya imza attı ve bu öğleden sonra Bradford sulh ceza mahkemesindeki duruşmaya katılmadı, böylece hakkında tutuklanma emri çıkarıldı.

Hararetli bir ilişkileri olduğu söylenen çiftin her ikisi de “barışı bozma olasılığı” nedeniyle polis tarafından farklı zamanlarda tutuklanmıştı.

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