Abone Ol

Sığındığı evde aşk yaşayan Ukraynalı mülteciden yeni hamle

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkesinden ayrılan ve İngiltere'de kaldığı evde yeni bir aşka yelken açan Sofiia Karkadym isimli mülteci yine şaşırtan bir olaya imza attı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:39 - 18 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sığındığı evde aşk yaşayan Ukraynalı mülteciden yeni hamle

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra ülkeden kaçan ve mayıs ayının başında İngiltere'ye sığınan Ukraynalı Sofiia Karkadym isimli 23 yaşındaki mülteciye İngiliz Lorna Garnett ve sevgilisi Tony evlerini açmıştı.

Bütün dünyanın tepki gösterdiği savaştan en çok etkilenen sivillere yardımcı olmak isteyen Lorna ve Tony'nin 10 yılı aşkın süren birlikteliği, genç kadın ile İngiliz adamın yakınlaşmasıyla bozulmuştu.

Sofiia, sığındığı evde Tony ile aşk yaşamıştı…

Sofiia ve Tony’nin aşkı tüm dünyanın tepkisini çekerken bir süre sonra çiftin ayrıldığı öğrenildi. Sonrasında Sofiia’nın, Tony ile birlikte yaşadığı evinden eşyalarını almaya gittiği sırada bir polis memurunu ısırdığı ve ona saldırdığı ortaya çıktı. 

Son olarak genç kadın yine sansasyonel bir olaya imza attı ve bu öğleden sonra Bradford sulh ceza mahkemesindeki duruşmaya katılmadı, böylece hakkında tutuklanma emri çıkarıldı.

Ukraynalı mülteciyi evine aldı, yuvası yıkıldıİlginizi ÇekebilirUkraynalı mülteciyi evine aldı, yuvası yıkıldıÜnlü çiftten mutlu haber: Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evlendiİlginizi ÇekebilirÜnlü çiftten mutlu haber: Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evlendiTatil gemisinde aldatma rezaleti: Sevgilisini kamerada başka bir kadınla yakaladıİlginizi ÇekebilirTatil gemisinde aldatma rezaleti: Sevgilisini kamerada başka bir kadınla yakaladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam