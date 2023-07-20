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Mahmud Abbas, Türkiye’ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın gelecek hafta Türkiye'de bir dizi görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

Sozcu.com.tr
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Mahmud Abbas, Türkiye’ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın gelecek hafta Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Abbas, 24 Temmuz’da Ankara’ya gelecek.

Abbas’ın ziyaret kapsamında 25 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, temaslarının ardından ise 26 Temmuz'da Türkiye'den ayrılacak.
Abbas, son olarak Ağustos 2022’de Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmiş, “Türkiye’nin Filistin yönetimini ve halkını her alanda desteklediğini” dile getirmişti. (AA)

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