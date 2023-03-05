Malatya’da depremde yıkılan binalardan 238’inin enkazı kaldırıldı

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte yıkılan binalardan 238'inin enkazının kaldırıldığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, 126 bin 814 binanın olduğu kentte, şu ana kadar yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 31 bin 604 binanın bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kentte yıkılan binalardan 238’inin enkazının kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, depremlerin ardından 4 bin 53 çadırın kurulduğu, 41 bin 549 çadırın dağıtıldığı, 2 bin 394 de konteynerin kurulduğu kaydedildi. (AA)

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