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Meksika’daki otobüs faciasında ölü sayısı yükseldi

Meksika'nın Oaxaca kentinde dün yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.

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Meksika’daki otobüs faciasında ölü sayısı yükseldi

Meksika’nın başkenti Meksiko’dan Oaxaca’ya giden yolcu otobüsünün Penasco kasabasındaki otoyolda 10 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı arttı.

Kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükselirken, 19 kişi de yaralandı.

Oaxaca Eyalet Başsavcılığından (FGE) yapılan açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, hastanelerde tedavisi devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi. (AA)

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