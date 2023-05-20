Meloni ülkesindeki sel felaketi nedeniyle G7’den erken ayrıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinde Emilia Romagna bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Japonya'daki G7 Liderler Zirvesi'nden ayrılmadan önce "G7'de yapmamız gerekenleri yaptık. Benim vicdanım bana dönmem gerektiğini söylüyor." dedi.

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Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’ne katılan Meloni, ülkesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi nedeniyle erken ayrılma kararı almasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Meloni, zirvede ortaya çıkan sonuçlardan tatmin olduğunu belirterek, “G7’de yapmamız gerekenleri yaptık. Dönmeye karar verdim. Böyle zor bir anda İtalya’dan uzak kalamam. Krize gerekli yanıtları vermek için kişisel olarak çalışmam lazım. Bu durumla ilgilenen tüm bakanlara ve çalışmalara el veren 5 bin kişiye teşekkür ederim. Benim vicdanım bana dönmem gerektiğini söylüyor.” dedi.

Başbakan Meloni, Japonya’dan erken ayrılma kararını G7 Zirvesi’ne katılan diğer liderlerle de paylaştığını, liderlerin de kendisinin bu kararına ilişkin dayanışma gösterdiklerini ifade etti.

Meloni, G7 Zirvesi’nde, geçmişteki hataları, Batı’nın dünyaya karşı anlatısının nasıl aşılabileceğini, yapay zekayı, Afrika’yı, düzensiz göç konularını ele aldıklarını aktardı.

Meloni, zirvede değerlendirilen konulardan olan Ukrayna’ya dair de İtalya’nın 360 derecelik her açıdan desteğinin süreceğini dile getirdi.

Ukrayna’nın F-16 savaş uçağı talebine yönelik soru üzerine Meloni, “Bizim F-16’larımız yok, bu nedenle bizim bu projeye katılmamız pek mümkün değil. Ukraynalı pilotların olası bir eğitiminden bahsediliyor. Bu henüz almadığımız bir karar, müttefiklerle değerlendirdiğimiz bir konu.” dedi.

Düzensiz göç konusu başta olmak üzere zaman zaman ilişkilerin gerildiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile G7 Liderler Zirvesi marjındaki görüşmelerinin öncekiler gibi iyi gittiğini söyleyen Meloni, “İkimiz de seçim kampanyası dönemi şeylerinin ötesine geçebilen pratik insanlarız. Birçok konuda birbirine yakın iki ülkeyiz.” diye konuştu.

Meloni, Tunus konusunda Avrupa Birliği (AB) Konseyinin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, “Mülteci kampı olamayız, bu hususta tek yol dış sınırları savunmak.” ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı, Tunus ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki anlaşmaya olumlu bir çözüm bulmak için çalıştıklarını da kaydetti.

“TEDBİR ALMADIĞIMIZI AÇIKLADIM”

Meloni, G7 Liderler Zirvesi’nde İtalya’nın Çin ile 2019’da imzaladığı “Kuşak Yol Girişimi”ne ilişkin herhangi bir baskı gelmediğini, bu konunun gündeme gelmediğini belirterek, bunun parlamentoda ve ilgililerle değerlendirecek bir konu olduğunu dile getirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun İtalya’yı LGBTİ bireylere yönelik haklarla ilgili eleştirmesiyle yaşanan polemiğe de değinen Meloni, “Trudeau’nun gerçek olmayan haberlerden kaynaklı propagandanın kurbanı olduğuna inanıyorum. Trudeau ile meselenin temeline indik, muhtemelen biraz ihtiyatsızca yapılan bir yorum oldu. Bu konuda herhangi bir tedbir almadığımızı kendisine açıkladım. Gerçekle alakası olmayan bir propaganda kurbanı olduğunuzda, bunlar olabilecek şeylerdir.” değerlendirmesinde bulundu.

G7’DE GELECEK YIL DÖNEM BAŞKANLIĞINI İTALYA ÜSTLENECEK

Başbakan Meloni, gelecek yıl İtalya’nın G7 dönem başkanlığını üstleneceğini belirterek, bir sonraki G7 Liderler Zirvesi’ne Haziran 2024’te Puglia Bölgesi’nde ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

MELONİ FELAKET BÖLGESİNİ ZİYARET EDECEK

Başbakan Meloni, basın toplantısının ardından ülkesindeki afet bölgesini ziyaret etmek üzere G7 Liderler Zirvesi’nden ayrıldı. Meloni’nin yarın afet bölgesi Emilia Romagna’da temaslarda bulunması bekleniyor.

Bu arada, 14 kişinin hayatını kaybettiği selin vurduğu bölgede 36 bin kişi de evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Emilia Romagna Bölge Yönetiminden yapılan açıklamada da bazı kara ve demir yollarındaki maddi hasarın tahminlere göre 620 milyon avro civarında olduğu kaydedildi.

Diğer yandan, bölgede arama kurtarma operasyonu yapan bir helikopterin Lugo kasabasında düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ülkenin orta kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde hafta başında etkili olan yoğun yağışlar, bölgedeki yerleşim yeri yakınlarındaki nehirlerin taşmasıyla sel felaketine yol açmıştı. (AA)