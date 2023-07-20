Meteoroloji uzmanından korkutucu uyarı: “Klimasız yaşanmayacak”

Bir meteoroloji uzmanı, yükselen sıcaklıklarla beraber dünya üzerindeki "klimasız yaşanamaz" hale gelen ilk bölgeyi ilan etti.

Sozcu.com.tr

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Günlük haber programı Good Morning Britain’ın meteoroloji uzmanı ve hava durumu sunucusu Laura Tobin, çarşamba sabahki programda çarpıcı bir bilgiyi izleyicilerle paylaştı.

ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehrinin artık klima çalıştırılmadan tamamen yaşanmaz olduğunu iddia eden Tobin, ekran karşısındakileri endişelendirdi.

İklim uzmanı, şu anda 19 gündür 43 dereceden fazla sıcaklıklar yaşayan ve rekor kıran Phoenix şehrine dikkat çekti.

Şehirdeki zorlu koşullar hakkında cüretkar bir iddiada bulunan Tobin, “Kliması olmadığı sürece yaşanmaz hale gelen dünyadaki ilk şehirlerden biri.” dedi.

Bazı izleyiciler dünya genelindeki aşırı sıcaklardan endişelerini dile getirirken, kimileri de ünlü meteoroloji uzmanını “korku tellallığı yapmakla” suçladı.

DSÖ DE UYARDI

Ancak yüksek sıcaklıklarla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Kuzey Yarım Küre’deki birçok ülkenin El Nino ve iklim değişikliğinin de etkisiyle aşırı sıcakları tecrübe ettiğine işaret etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesu, yaptığı açıklamada, “Bu yaz kaydedilen en yüksek sıcaklığı gördük. Aşırı sıcaklar, sonuçlarıyla en az başa çıkabilecek olan yaşlı insanlar, bebekler, çocuklar, yoksullar ve evsizlere en büyük zararı verirken, sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı da artırıyor. Aşırı sıcaklara maruz kalmanın sağlık üzerinde geniş kapsamlı etkileri oluyor. Bu durum önceden var olan hastalıkların yeniden nüksetmesinin yanı sıra ölüm ve sakatlıkla da sonuçlanabiliyor.” dedi.

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