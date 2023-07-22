Miçotakis’ten Türkiye’ye uçak teşekkürü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangın söndürme desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesindeki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan Türkiye’ye teşekkür etti.
Miçotakis, sosyal medya hesabından, “Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 itfaiye uçağı ve 1 helikopter gönderen Türkiye’ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye” paylaşımı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina'ya varmıştı. Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü’ne hareket etmişti. (AA)