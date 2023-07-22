Miçotakis’ten Türkiye’ye uçak teşekkürü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangın söndürme desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesindeki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan Türkiye’ye teşekkür etti.

Miçotakis, sosyal medya hesabından, “Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 itfaiye uçağı ve 1 helikopter gönderen Türkiye’ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye” paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina'ya varmıştı. Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü’ne hareket etmişti. (AA)

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