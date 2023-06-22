Mide bulandıran olay: Eşine ilaç içirip yıllarca erkeklerin tecavüzüne izin vermiş

Mide bulandırıcı bir olay uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın güneydoğusunda yer alan Mazan kasabasında yaşanan mide bulandırıcı bir olay, “bu kadarına da pes” dedirtti…

Her şey 2020 yılında Dominique P. isimli bir adamın mağazalarda kadınların soyunma odalarına gizli kamera koyduğunun tespit edilmesiyle başladı. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve hakkında inceleme başlatılan Dominique’in evindeki aramalarda başka kasetler de bulundu.

Kasetleri izleyen polisler ise neye uğradıklarını şaşırdı… Zira görüntülerde onlarca adam yatakta bilinçsizce yatan bir kadınla cinsel ilişkiye giriyordu. Çok sayıda videoyu bulan polis incelemelerini derinleştirdi.

Yapılan inceleme ve sorgular sonrasında ise adamın yıllar boyunca her gece eşine ilaç vererek bayılttığı ve daha sonra da evine çağırdığı erkeklerin tecavüzüne izin verdiği ortaya çıktı. Polisler en az 92 vakanın kayıtlara geçtiğini duyururken, bazı erkeklerin de tekrar tekrar tecavüz ettiği ortaya çıktı.

USB’YE KAYDETMİŞ

Mazan’da yaşanan olayda adamın eşine Lorazepam isimli sakinleştirici ilacı verdiği aktarılırken Dominique’in video kayıtlarını “İSTİSMAR” adı altında bir USB’de sakladığı tespit edildi. Yaşları 26 ile 73 arasında değişen 51 erkek tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dominique ve Françoise’ın 50 yıldır evli olduğu öğrenilirken, Dominique’in adamları internet ortamından bulduğu kayıtlara geçti. Olayların 2011 ile 2020 yılları arasında geçtiği belirtilirken savcılık, “Her birey kendi özgür iradesiyle tecavüzü yarıda bırakıp evden ayrılabilirdi. Ama kimse böyle bir şey yapmadı” dedi.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Bazı zanlılar iddiaları yalanlarken, “O kadın onun eşiydi. Onunla istediğini yapabilir” derken bir diğer adam ise kadının da bunu istediğini iddia etti.

Françoise üzerinde yapılan incelemelerde kadına cinsel yolla bulaşan dört hastalık bulaştığı belirtilirken, kadının olaydan polislerin kasetleri bulmasından sonra haberdar olduğu da öğrenildi. Jinekolojik sorunları olduğunu söyleyen ve çok halsiz ve baygın olduğunu söyleyen kadının boşanma davası açtığı ve bu olayları öğrendikten sonra depresyona girdiği de belirtildi.

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