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Milano’da şiddetli patlama

İtalya’nın Milano kentinde yaşanan patlama sonucu çok sayıda araç alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:35 - 11 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Milano’da şiddetli patlama

İtalya'nın Milano kentinde korkutan bir patlama meydana geldi.

İtalyan medyası, kent merkezindeki bir sokakta alevlerin ve dumanların yükseldiğini gösteren görüntüleri yayınladı. Bazı araçların alev aldığı görüldü.

Yetkililer, olayın bir minibüsün alev almasından kaynaklandığını aktardı ancak ayrıntı vermedi. Yakınlardaki bir okul tahliye edilirken itfaiye araçları bölgeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor…

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