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Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesinde, "Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları"nın yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.

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Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü.

İki Bakan’ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı diledikleri görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca Güler ve Dendias, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı. (AA)

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