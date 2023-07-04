Türkiye ve Mısır karşılıklı büyükelçi atadı

2013'den beri diplomatik gerginlik yaşayan Türkiye ve Mısır, normalleşme sürecinde yeri bir adım attı. İki ülke 10 yıl sonra karşılıklı büyükelçi atadı.

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Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Amr Elhamamy Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Büyükelçi Salih Mutlu Şen de Kahire de görev yapacak.

Mısır’da 3 Temmuz 2013'te Mursi iktidarına karşı gerçekleşen askeri darbeye Türkiye'nin gösterdiği tepki ikili ilişkilerin hızlıca gerilemesine yol açmıştı.

Karşılıklı olarak geri çekilen büyükelçilerin tekrar görevlerine döneceği sırada, 23 Kasım 2013'te Mısır Türkiye'nin Büyükelçisini “persona nongrata” (istenmeyen kişi) ilan ederek diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2022’de Katar’da Dünya Kupası’nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaştı.

Bu tokalaşma iki ülke arasında 9 yıl sonra en üst düzey görüşme oldu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişki bugün büyükelçilik seviyesine çıktı.

Amr Elhamamy Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Büyükelçi Salih Mutlu Şen de Kahire de görev yapacak.

MISIR’DA NE OLDU?

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbe gerçekleştirildi. Seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atıldı. Yerine önce Adli Mansur sonra ise darbenin askeri mimarı Abdülfettah El Sisi geldi. Sisi'den sonra Türkiye-Mısır ilişkileri en sıkıntılı dönemini yaşamaya başladı. İki ülke karşılıklı olarak elçilerini geri çekti.

ERDOĞAN SERT İFADELER KULLANMIŞTI

Darbe sonrası Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçen Sisi ile ilgili Erdoğan sert ifadeler kullanmıştı. 2019 yılında, BM Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, resmi yemek programında Sisi ile aynı masada bulunmamak için yemek davetine katılmamıştı. Erdoğan, yemeğe katılmamasıyla ilgili yöneltilen sorular üzerine, “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” cevabını vermişti. Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında da Sisi' için ‘Tiran' benzetmesini yapmıştı. Bu açıklama üzerine Mısır, Erdoğan'ı protesto etmişti.

“ZALİM, KATİL, DARBECİ…” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yaptığı bir açıklamasında, “Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi…” demişti.

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