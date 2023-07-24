Moskova ve Kırım’a art arda İHA saldırısı

Moskova'ya iki İHA'yla saldırı düzenlendi, Kremlin Ukrayna'yı suçladı. Kırım'da da mühimmat deposu İHA'yla vuruldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın başkenti Moskova’da, Ukrayna’nın iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yerel saatle 04:00 (TSİ 04:00) sıralarında Moskova’ya iki İHA’yla saldırı yapıldığını belirtti. İHA’ların boş iki binaya çarptığını kaydeden Sobyanin, saldırılar neticesinde ölü veya yaralının bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İHA saldırılarının Ukrayna tarafından yapıldığı aktarılarak “Kiev rejiminin önlenen terör saldırısında can kaybı olmadı.” ifadesine yer verildi.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’a da yönelik saldırıda 11 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bölgedeki bir mühimmat deposunun ise İHA’yla vurulduğu bildirildi. Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA’nın düşürüldüğünü belirtti.

Bir İHA’nın ise Canköy’deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirdi. Aksenov, civardaki köylerdeki kişilerin başka yerlere tahliye edildiğini ifade etti. (AA)

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