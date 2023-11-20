Napolyon’un şapkası rekor fiyata satıldı

Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'a ait siyah şapka 1,9 milyon euro'ya satıldı.

Sozcu.com.tr

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Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart’a ait bicorn şapka, Paris’te düzenlenen açık artırmada 1,9 milyon euro’ya alıcı buldu.

Osenat müzayede evi tarafından Fransa’nın başkenti Paris’in güneyindeki Fontainebleau kasabasında düzenlenen açık artırmada, siyah şapka beklenenden çok daha yüksek bir fiyata satıldı.

Osenat, dün yaptığı paylaşımda şapkanın 600 ila 800 bin euro’ya alıcı bulmasının beklendiğini belirtmişti. Osenat, şapkanın şu ana kadar en yüksek fiyatla satılan Napolyon şapkası olduğunu bildirdi. (DHA)