NATO, tarihinin en büyük hava tatbikatına hazırlanıyor

NATO, Türk Hava Kuvvetleri dahil 25 ülkeden 250 uçağın katılacağı, tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 2023'ü Almanya'nın ev sahipliğinde 12-23 Haziran tarihlerinde düzenleyecek.

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Tatbikat için Almanya’nın kuzeyinde bulunan Jagel Askeri Hava Üssü’nde düzenlenen medya tanıtım gününde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarına ve personeline medyanın ilgisi yoğun oldu.

Almanya’daki Türk F-16 filosuna komuta eden Birlik Yer Değiştirme Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Ersin Özmen AA muhabirine, NATO’nun etkin ve güçlü bir üyesi olarak verilen görevleri icra edeceklerini söyledi.

Air Defender 2023’ün 200’ün üzerinde uçak ve 10 binden fazla personel ile icra edilen, NATO tarihinin en büyük tatbikatı olduğuna işaret eden Özmen, “5. Jet Ana Üs Komutanlığı 151. Filo Komutanlığına ait 3 adet F16 ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının değişik birimlerinden 56 personel ile (tatbikata) katılım sağladık. Air Defender 2023’teki amacımız NATO üyesi ülkeler arasında karşılıklı işbirliğini artırmak ve kuvvetler arası uyumu geliştirmek maksadıyla verilen görevleri icra etmek.” dedi.

Özmen, Kuzey ve Doğu sahasında kendilerine verilen görevleri icra edeceklerini belirterek, “23 Haziran’a kadar sürecek tatbikatta Türk Hava Kuvvetlerinin her an harbe hazır olduğunu tüm NATO ülkelere göstereceğiz.” diye konuştu.

ALMANYA’DAN AÇIKLAMA

Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz, Schleswig-Holstein eyaletinin Jagel kentindeki Taktik Hava Üssü’nde yaptığı açıklamada “Air Defender 2023” için hazırlıkların tamamlandığını anlatarak, “Toplam 25 ülke ile pazartesi bu tatbikata başlamaya hazırız.” dedi.

Gerhartz, tatbikatın sivil havacılık üzerindeki etkisinin mümkün olan en az seviyeye indirilmesi için çaba sarf ettikleri vurguladı.

Tatbikatın ana fikrinin göreve geldiği 2018’deki ABD seyahatinde oluştuğunu anlatan Gerhatz o dönem Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin bu tatbikat için kendilerine fikir verdiğini kaydetti.

TÜRK F-16 UÇAKLARI TANITIM GÜNÜNDE HAVALANDI

Tanıtım gününde iki Türk F-16 ile iki Alman Tornado uçaklarının kalkış ve inişleri basın mensuplarına izletildi.

Ayrıca tatbikatta görev yapacak A10 Thunderbolt, Saab Gripen, F-16, Eurofighter ve Tornado uçakları da basın mensuplarına tanıtıldı.

Tatbikat için ABD Hava Kuvvetlerinden yaklaşık 110 uçak Atlas Okyanusu’nun diğer yakasından Avrupa’ya geldi.

GÜNDE 250 SORTİ YAPILACAK

Bunlara ek olarak Avrupa’daki NATO ülkelerinden 80 uçak ve uluslararası ortaklardan 60 uçağın tatbikatta yer alması öngörülüyor. Tatbikat boyunca günde ortalama 250 sorti yapılacağı belirtiliyor.

Alman Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğindeki tatbikatla İttifak hava savunmasının güçlü tutulması, havadaki güçlü caydırıcılığın sürdürüldüğüne dair mesaj verilmesi ve Atlantik’in iki yakasının uyumunun sağlamlaştırılması hedefleniyor.

Tatbikatın Doğu Avrupa’daki bölümünde bu bölgedeki müttefik ülkelerin uçaklarının görev uçuşlarının yanı sıra NATO’ya ait AWACS havadan erken uyarı ve ihbar uçakları da görev icra edecek. AWACS uçakları İttifakın doğu kanadı üzerinde her gün uçuşlar yapacak.

Almanya genelinde Alman Hava Kuvvetlerine ait tüm üsler tatbikat boyunca kullanımda olacak.

Haziran ortasındaki tatbikat nedeniyle Almanya’nın güneyi, kuzeyi ve doğusunda hususi hava sahaları belirlendi.

Sivil uçuşlar bakımından Avrupa’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Almanya üzerindeki askeri uçuşların sivil uçuşların bazılarını etkilemesi bekleniyor.

Tatbikat nedeniyle Avrupa hava sahası üzerinde birçok sivil uçuşun rotasının değiştirileceği ifade ediliyor. (AA)

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