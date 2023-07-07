NATO’da anket memnuniyeti

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde 31 müttefik ülke ve İsveç'te gerçekleştirilen ve kamuoyunun NATO üyeliğine, ortak savunmaya ve savunma harcamalarına olan desteğini ölçen NATO anketine göre genel olarak, NATO'ya destek güçlü kalmaya devam ederken, Ukrayna'ya yardıma devam edilmesi de destekleniyor.

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NATO’dan yapılan açıklamaya göre, 11-12 Temmuzda Vilnius’ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde 31 müttefik ülke ve İsveç’te ittifakla ilgili anket düzenlendi.

Anket müttefik ülkelerdeki kamuoyunun NATO üyeliğine, ortak savunmaya ve savunma harcamalarına olan desteğini ölçüyor. Toplamda 30 bin 481 görüşme gerçekleştirilen anket, 17 Nisan-18 Mayıs 2023 tarihlerinde yapıldı. Geçen sene 26 Nisan-11 Mayıs tarihlerinde yapılan ankette ise toplamda 28 bin 871 görüşme gerçekleştirilmişti.

Karadağ ve Arnavutluk’ta görüşmeler telefon ve rastgele örnekleme yoluyla yapılırken, genel olarak online mülakatlar gerçekleştirildi. NATO toplamı için sonuçların, tüm müttefik ülkeleri birleştirerek ve her ülkenin nüfus büyüklüğünü hesaba kattığı ifade edildi.

YÜZDE 62, NATO ÜYELİĞİNİN DIŞ SALDIRI OLASILIĞINI AZALTTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Anket sonuçlarına göre genel olarak, NATO’ya destek güçlü kalmaya devam ederken, Ukrayna’ya yardıma devam edilmesi de destekleniyor. Önceki bulgulara paralel olarak, katılımcıların yüzde 73ü NATO’nun, kendi ülkelerinin gelecekteki güvenliği için önemli olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 70i referandum olması durumunda ülkelerinin NATO üyesi olarak kalmaya devam etmesi yönünde oy kullanabilir. Vatandaşların yüzde 73’ü ülkelerinin savunma harcamalarını sürdürmesi veya artırması gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 64ü ülkelerinin, saldırıya uğraması halinde başka bir NATO müttefikini savunması gerektiğini ve yüzde 62’si NATO üyeliğinin dış saldırı olasılığını azalttığını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 54ü Çine olumsuz bakarken, yüzde 66sı Rusyaya olumsuz bakıyor.

YÜZDE 65, ÜLKELERİNİN UKRAYNAYA YARDIMA DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

NATO’nun geçen seneki zirve öncesi çalışmasında olduğu gibi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile ilgili ölçütleri ankete dahil ettiği ve buna göre katılımcıların yüzde 64ü Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ülkelerinin emniyet ve güvenliğini etkilediğini ve yüzde 65i de ülkelerinin Ukrayna’yı desteklemeye devam etmesi gerektiğini düşündüğü belirtildi. (DHA)

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