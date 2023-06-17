NATO’da yeni lider tartışması büyüyor

Litvanya'da gelecek ay yapılacak NATO zirvesi öncesi askeri ittifakın yeni liderinin kim olabileceğiyle ilgili tartışmalar hız kazandı.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresinin uzatılabileceği bildirildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar Norveçli siyasetçinin NATO içinde büyük desteğe sahip olduğunu söyledi. Konuya yakın bir kaynak ve bir ABD'li yetkili, 9 yıldır genel sekreter olan ve görev süresi 3 kez uzatılan Stoltenberg’e bir yıl daha göreve devam etmesi teklifinin götürülmesinin beklendiğini aktardı.

Stoltenberg'in ekim ayında görev süresi dolacak. NATO'da yeni liderin kim olacağına dair soru işaretleri sürerken Litvanya’da gelecek ay yapılacak NATO zirvesi öncesi konuyla ilgili tartışmalar hız kazandı.

STOLTENBERG GÖREVİ BIRAKMAK İSTİYOR

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Norveçli siyasetçinin NATO'da “etkili bir lider olmayı sürdürdüğünü” söyledi. ABD’li yetkili de, “Biden yönetimi, Stoltenberg’in bir yıl daha görevde kalması fikrine yakınlaşıyor” dedi.

Stoltenberg daha önce yaptığı açıklamada görev süresinin uzatılmasını istemediğini belirtmişti.

Bugüne kadar İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace göreve aday olduğunu ilan ederken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de olası adaylar arasında gösteriliyor.

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