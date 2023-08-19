Netanyahu’dan tepki çekecek yerleşimci adımı

İsrail'de Netanyahu hükümeti, Filistin’deki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin fonlarını 10 kat artıracak.

Sozcu.com.tr

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İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimler için ayırdığı bütçeyi yaklaşık 10 kat artırarak 190 milyon dolar tahsis etmeyi planlıyor.

Peace Now (Şimdi Barış) adlı İsrailli sivil toplum kuruluşunun raporundan derlenen bilgilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan Yahudi yerleşimlere ayrılan fonları “benzeri görülmemiş şekilde” artıracak. İsrailli STK'nın raporuna göre, hükümetin taslak planı, 2023-2024 bütçesinden 671,63 milyon şekellik (yaklaşık 190 milyon dolar) bir fon içeriyor. Ancak buna ek olarak, tahsis tutarları henüz belirlemeyen maddeler var ve bu nedenle toplam tutarın önemli ölçüde artması bekleniyor.

Söz konusu fonların 92 milyon şekeli “(harcaması) tanımlanmamış fon” olarak tanımlanıyor ve yerleşim yerlerinin bu parayı neredeyse her amaç için kullanabilmesine olanak sağlıyor. Raporda, bütçelerin bir kısmının, Başbakan Netanyahu'nun aşırı sağcı ve Ultra-Ortodoks partilerle kurduğu hükümetin koalisyon anlaşmasında belirlendiğine dikkat çekildi.

Rapora göre, önceki hükümetlerin 2016'dan itibaren aldıkları kararlarda yerleşim yerlerine tahsis edilen fonlar, eğitim, refah ve kalkınma amaçları kapsamında 71 milyon şekel tutarındaydı. Mevcut plan, altı yıl önceki hükümetin belirlediği miktarın yaklaşık on katı.

Bu fonun önemli bir kısmı, Yerleşimler ve Ulusal Misyon Bakanlığı’nın himayesinde, İsrail hükümeti tarafından finanse edilen ancak Dünya Siyonist Örgütü’ne bağımlı olan “Yerleşim Bölüğü” adındaki sivil toplum kuruluşuna aktarılacak. (AA)

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