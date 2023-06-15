Norveç Kralı kırmızı halıda yere kapaklandı
Bugün resmi bir ziyaret için Danimarka'ya gelen Norveç Kralı Harald'ın kırmızı halıda yere düşmesi gündeme oturdu.
86 yaşındaki Norveç Kralı V. Harald ve eşi Norveç Kraliçesi Sonja (85), bu sabah Kopenhag’daki Nordre Toldbod sahil bölgesine bir kraliyet gezisi düzenledi.
Kraliyet çifti, Danimarka Kraliçesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen karşılama töreni için tekneden indirildi. Ancak, Kral’ın koltuk değnekleriyle çıktığı kırmızı halıda merdivenlerden çıkarken takılıp düşmesi görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Kral, arkasındaki görevli tarafından hızla kaldırıldı ve kendisini bekleyen Kraliçe II. Margrethe ile gülerek selamlaştı.
Kraliyet çifti, 16 Haziran’a kadar Danimarka’da kalacak ve ziyaret Aarhus’ta sona erecek.