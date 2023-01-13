Abone Ol

Ofisine skuterle giderken kaza yapan bakan hastaneye kaldırıldı

Avusturya’da elektrikli skuterle kaza yapan Maliye Bakanı Magnus Brunner hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ofisine skuterle giderken kaza yapan bakan hastaneye kaldırıldı

Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner'in elektrikli skuterle kaza yaptığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brunner'in dün akşam saatlerinde çalışma ofisine elektrikli skuterle giderken düştüğü belirtildi. Açıklamada Brunner’in sağlık durumunun stabil olduğu ancak programlarının iptal edildiği kaydedildi.

Ülke basınındaki haberlerde, Brunner’in uzun zamandır elektrikli skuter kullandığı ve spora meraklı olduğu, yaklaşık bir yıl önce yine kaza geçirerek bir müddet koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığı ifade edildi. (AA)

Dilara Gül'ün öldüğü skuter kazasıyla ilgili keşif İlginizi ÇekebilirDilara Gül'ün öldüğü skuter kazasıyla ilgili keşif Skuterdeki 2 liselinin ölümüne neden olan aracın hızı belirlendiİlginizi ÇekebilirSkuterdeki 2 liselinin ölümüne neden olan aracın hızı belirlendi
X Reklam