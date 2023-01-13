Ofisine skuterle giderken kaza yapan bakan hastaneye kaldırıldı
Avusturya’da elektrikli skuterle kaza yapan Maliye Bakanı Magnus Brunner hastaneye kaldırıldı.
Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner'in elektrikli skuterle kaza yaptığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brunner'in dün akşam saatlerinde çalışma ofisine elektrikli skuterle giderken düştüğü belirtildi. Açıklamada Brunner’in sağlık durumunun stabil olduğu ancak programlarının iptal edildiği kaydedildi.
Ülke basınındaki haberlerde, Brunner’in uzun zamandır elektrikli skuter kullandığı ve spora meraklı olduğu, yaklaşık bir yıl önce yine kaza geçirerek bir müddet koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığı ifade edildi. (AA)