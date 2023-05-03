Okulda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Sırbistan güne korkunç bir haberle başladı…

Başkent Belgrad’daki bir okulda silahlı saldırı yaşandı.

Haber ajansı Tanjug’un “son dakika” ibaresiyle aktardığı haberde 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda bir güvenlik görevlisinin de öldüğü açıklandı.

Yapılan incelemede Belgrad’ın göbeğindeki Vladislav Ribnikar İlkokulu’nda okula silah getiren bir gencin ateş açtığı belirtildi. İsmi açıklanmayan öğrencinin babasının silahını aldığı ve bir öğretmene ateş açtığı açıklandı.

Sırp medyası bazı öğrencilerin yaralandığını da aktardı. Olayın duyulmasından sonra çok sayıda veli okula geldi.

Saldırının yaşandığı sınıftaki bir öğrencinin velisi olan Milan Miloseviç isimli adam, “Kızım kaçmayı başardı. Saldırgan çocuk ilk başta öğretmeni vurmuş ve daha sonra etrafa ateş açmış” dedi.

Miloseviç, “Güvenlik görevlisinin masa altında yattığını gördüm. İki kız kanlar içindeydi. Onlar saldırganın sessiz ve iyi bir öğrenci olduğunu söyledi. Kısa bir süre önce sınıfa gelmiş” ifadesini kullandı.

Yerel TV’ye konuşan yetkililer öğretmenin durumunun ağır olduğunu duyurdu. 7’nci sınıf öğrencisinin gözaltına alındığı da açıklandı.

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