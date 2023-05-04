Ölen annelerinin kalp atışlarını dinleyen kardeşler gözyaşlarına boğuldu

Batı Şeria'da geçen ay iki kızıyla terör saldırısına kurban giden İsrail uyruklu İngiliz vatandaşı Brit Lucy Dee’nin organları 5 kişiyi hayata bağladı. Kadının hayatta kalan kızları, annelerinin kalbinin nakledildiği hastayla buluşmalarında göz yaşlarını tutamadı.

Sozcu.com.tr

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da geçen ay düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden İsrail uyruklu İngiliz vatandaşı kadının kızları, annelerinin kalbinin nakledildiği kişiyle buluşmalarında duygu dolu anlar yaşadı.

Filistin'de tansiyonun yükseldiği dönemde geçen ay 48 yaşındaki Brit Lucy Dee ve kızları Maia (20) ve Rina (15) vurularak hayatını kaybetmişti. İsrail bugün Batı Şeria'ya düzenlediği baskında üç İsrailli İngiliz’i öldürdüğünü ileri sürdüğü iki Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

Brit Lucy Dee'nin hayatta kalan iki kızı Keren (19) ve Tali (17) ise, annelerinin kalbiyle hayata tutunan Lital Valenci'yle bir araya geldi. Kameralar önünde Valenci'nin göğsünde atan annelerinin kalbini dinleyen iki kız kardeş, hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Valenci'nin bir stetoskop aracılığıyla kardeşlere kalp atışlarını dinlettiği anlar sosyal medyada da ses getirdi. İsrail'deki hastanede yaşanan olayda annelerinin kalp atışlarını duydukları anda kardeşlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

5 KİŞİ ORGAN BAĞIŞIYLA KURTULDU

İsrail, Lucy Dee’nin seyahat ettiği araca Filistinliler tarafından ateş açıldığını, olayda kızların öldüğünü, anne Lucy Dee'nin ise kaldırıldığı hastanede birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Lucy Dee'nin ölümünden saatler sonra kalp nakli ameliyatı olacağını öğrendiğini anlatan Lital Valenci, “Haberleri görmüştüm ve kalbini alacağım kadının o olduğunu öğrenince çok duygulandım” dedi.

Saldırıda eşi ve iki kızını kaybeden Haham Leo Dee ise aile olarak organ bağışı yapmaya karar verdiklerini çünkü hayat kurtarmanın çok değerli olduğunu söyledi.

İsrail Organ Bağışı Merkezi'ne göre Lucy Dee'nin ciğerleri 58 yaşında bir kadına, karaciğeri 25yaşında bir erkeğe, böbrekleri de iki kişiye nakledildi. Böylece kadın, 5 ayrı kişinin hayata tutunmasını sağladı.

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