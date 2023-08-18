OnlyFans yıldızı, Mormon Kilisesi’nden aforoz edildi

California'da yaşayan OnlyFans yıldızı Holly Jane, paylaşımları nedeniyle Mormon Kilisesi'nden aforoz edildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de Mormon tarikatı üyesi 4 çocuk sahibi bekar anne, OnlyFans’te paylaştığı fotoğraf ve videolar nedeniyle kiliseden aforoz edildi.

Mormon Kilisesi, 40 yaşındaki Holly Jane’i müstehcen içerikler paylaşarak dini kurallara uymamakla suçladı. Jane, kilisenin kendisine resmi aforoz kararını içeren bir mektup gönderdiğini söyledi.

California’da yaşayan kadının OnlyFans’teki içerikleri sayesinde ayda 45 bin dolar kazandığı, kiliseden gelen uyarılara rağmen görüntü paylaşmaya devam ettiği belirtildi.

Yanlış bir şey yaptığına inanmadığını ve Tanrı’nın yanında olduğuna inandığını söyleyen Jane, “Böyle bir karar alınabileceğini biliyordum ama başka yollar seçileceğini düşünmüştüm. Bu sert karar beni şaşırttı” dedi.

“Tanrı’nın yarattığı bu bedeni zarif bir şekilde kullanıyorum” diye konuşan kadın, kilise rahibinin de aforoz kararı öncesi kendisini ikna etmek için evine geldiğini anlatarak “Bana hayat kadını muamelesi yaptı” ifadelerini kullandı.

Jane, Mormon inancına uygun ibadetini evinde sürdüreceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir Kate Moss'un OnlyFans modeli üvey kardeşinden şaşırtıcı itiraf

İlginizi Çekebilir İngiltere'yi ayağa kaldıran OnlyFans modeli konuştu