Orta Doğu’da normalleşe adımları… İranlı ve Suudi bakanlar Çin’de görüştü

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları yedi yıldan uzun süredir ilk kez bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan ve İran dışişleri bakanları, uzun süredir sorunlu olan ikili ilişkilerin düzeltilmesi için yedi yıldan uzun bir süredir ilk defa Çin’de bir araya geldi.

İran ve Suudi Arabistan, yedi yıldır kopuk olan ilişkilerini yeniden kurmak ve kapalı olan büyükelçiliklerini tekrar açmak konusunda Çin’in arabuluculuğuyla geçen ay anlaşmıştı. On yıllardır ABD’nin arabulucu olduğu Orta Doğu’nun iki büyük ülkesi arasındaki ilişkilerin tekrar kurulmasında Çin’in belirleyici olması bölgenin dış dinamiklerinde değişiklik olduğunu göstermişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan El Saud ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasındaki görüşmenin gerçekleştiği bilgisi Suudi Arabistan devlet televizyonu El İhbariye’de yer aldı. Dışişleri bakanlarının görüşmesi kapsamında, ilişkilerin yeniden kurulması ve büyükelçi atanmasına yönelik düzenlemeler bulunuyor.

Suudi Arabistan’ın Şii bir din adamını infazının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış, 2016 yılında Tahran’daki Suudi Arabistan elçiliğine düzenlenen baskın sonrasında Suudi Arabistan İran ile ilişkilerini kesmişti. (Reuters)

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