Oy verenler Reuters’a konuştu: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Türkiye'de nefesler tutuldu, seçmen sandığa gitti... İngiliz haber ajansı Reuters seçmenin nabzını yoklarken, görüşlerini aldı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz haber ajansı Reuters, seçim günü seçmenin nabzını yokladı. Oy veren seçmenlerden görüş alan Reuters’ın haberinde şu ifadeler dikkat çekti:

ANKARA:

– Erdoğan’a oy veren 45 yaşındaki ev hanımı Songül Aslan, “Son 20 yılda neler olduğunu hepimiz gördük. Ülkemizin nasıl değiştiğini gördük. Kimse bunu inkar edemez. Ekonomik zorluklar var fakat bunlar çözülebilir sorunlar” dedi.

– Gülcan Demiröz isimli seçmen ise, “Bu seçimin değişim getirmesini umut ediyorum aksi takdirde arkadaşlarım yurt dışına gidecekler. Ben ve erkek arkadaşım da daha iyi bir yaşam için bunu düşünüyoruz. Bu ülke daha iyisini hak ediyor. Kolektif bir akla ihtiyacımız var, güçlü, soğuk, mesafeli bir tek adama ihtiyacımız yok” ifadesini kullandı.

– 66 yaşındaki Kemal Üstünel isimli bir diğer vatandaş ise, “Bugün çocuklarımız ve torunlarımız için oy kullanıyoruz, onların daha iyi bir gelecek görmeleri için. Enflasyon fırladı ve mevcut hükümetteki kimsenin bunu durdurabileceğini sanmıyorum. Kılıçdaroğlu akil insanlardan oluşan bir ekip kurdu. Ülkeyi bu çukurdan çıkaracak” dedi.

– İlk turda Sinan Oğan’a destek veren 23 yaşındaki Burak isimli bir genç ise, “Bu seçimin Kılıçdaroğlu için kolay olmayacağını düşünüyorum. O dürüst biri. Umarım seçimi o kazanır ve ülke uzun bir süre rahat nefes alır. Aksi takdirde zor günler göreceğimizden korkuyoruz” dedi.

İSTANBUL:

– 35 yaşındaki Şükrü Uçar isimli seçmen, “Türkiye demokratik olmayan bir ülke haline geldi. Ben güçlü ve Avrupa Birliği’ne yakın bir ülke istiyorum. Yasalara ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygı duyan bir ülkede yaşamak istiyorum” dedi. Uçar, “Eğer Erdoğan kazanırsa ülkeden kaçmayı düşüneceğim” dedi.

– 58 yaşındaki inşaat işçisi Ömer Kösekol, “Ben Erdoğan’a oy verdim çünkü o bir dünya lideri. Ona oy verdim çünkü Türkiye için yaptığı şeyleri takdir ediyorum. Yollar yapıyor” ifadesini kullandı.

– Nuran isimli bir seçmen ise, “Erdoğan’ı çok seviyoruz. İnşallah o kazanacak. Ülkenin birçok problemi var ama bunları çözebilecek kişi o” yorumunu yaptı.

– Ali Şakrak isimli bir vatandaş ise, “Seçimden umudun çıkmasını bekliyorum. Bu referandum gençliğimiz ve ulusumuz için bir referandum” dedi.

DİYARBAKIR:

– İlk turda Kılıçdaroğlu’na oy verdiğini dile getiren 29 yaşındaki Mahmut Cin isimli vatandaş, “Bu sefer AKP mecliste çoğunlukta ve eğer Kılıçdaroğlu seçilirse istediklerini yapmak zor olur. Bu sefer istikrar için Erdoğan’a oy verdim” yorumunu yaptı.

– 34 yaşındaki ev hanımı Canan Tince ise, “Artık yeter. Ekonomik kriz ve Türkiye’nin karşılaştığı problemleri bitirmek için değişim şart. Yine Kılıçdaroğlu’na oy verdim” dedi.

– 54 yaşındaki Faruk Geçgel isimli emekli de Erdoğan’a oy verdiğini dile getirdi.

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