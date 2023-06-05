Pakistan Başbakanı ile Erdoğan’ın görüntüleri gündemden düşmüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yapılan yemin töreni sırasında çekilen görüntüler gündemden düşmüyor...

Sozcu.com.tr

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28 Mayıs oylaması sonrasında üçüncü dönem cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu düzenlenen yemin törenine katılan isimlerden biri olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in yeni ortaya çıkan görüntüleri olay oldu…

Dün Erdoğan çiftine mango getirdiğini söyleyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’la kısa bir sohbet gerçekleştiren Şerif’in yeni görüntüleri sosyal medyada alay konusu oldu. Mango sohbeti yaptıktan sonra Şerif’in Erdoğan’a sarılmaya çalıştığı fakat Cumhurbaşkanı’ndan beklediği tepkiyi alamayan Pakistan Başbakanı daha sonra selamlaşarak uzaklaşırken görülüyor.

Videoda Pakistan Başbakanı’nın kendisine sarılmaya çalıştığı anlarda gülümseyen Erdoğan’ın bu hamlesi ile ilgili olarak, “Pakistan Başbakanı yine kendisine zorla sarılmaya çalışırken Erdoğan garipçe gülümsüyor. İnternette Şerif alay konusu oldu” denildi.

“BU BİR UTANÇ”

Pakistan ve Hint medyasında, “Başbakan Şerif, Erdoğan’a sarılmaya çalıştı ama Erdoğan onu reddetti ve tek taraflı bir sarılma oldu. Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı Şerif’in hareketleri ile dalga geçti” yorumunu yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Erdoğan rahatsız olmuşa benziyor” ve “O bizim başbakanımız değil, o bir palyaço” ifadelerini kullandı. Bir kullanıcı, “Şerif, ne kişisel alanı anlıyor ne de ortamın atmosferini koklayabiliyor. Bu bir utanç” dedi.

Bir Twitter kullanıcısı ise, “Bu adam ne zaman ülke dışına adım atsa bize utanç getiriyor” ifadelerini kullandı.

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