Pakistan’da camide intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir camide yaşanan şiddetli patlamada en az 90 kişi yaralandı. Yerel medya bir intihar bombacısının cami içinde saldırıyı gerçekleştirdiğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide şiddetli patlama meydana geldi.

Polis, patlama sonucu caminin bir bölümünün yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını açıkladı. Namaz sırasında meydana gelen patlamada yaralanan çoğu ağır durumdaki en az 90 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli patlamanın cemaatin namaz için bir araya geldiği sırada yaşandığı bildirildi.

Pakistan televizyonu Geo News, olayın intihar saldırısı olduğunu, bir kişinin üzerindeki patlayıcıları kalabalığın ortasında infilak ettirdiğini aktardı.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmezken, Pakistan medyası saldırının arkasında Taliban olduğunu öne sürdü.

Polis amiri Muhammed Ijaz Han, Fransız haber ajansı AFP’ye konuşarak saldırının öğleden sonra meydana geldiğini söyledi. Öte yandan Peşaver Hastanesi sözcüsü Muhammed Asım Han ise, “Şu ana kadar en az 39 yaralı hastaneye getirildi. Cansız bedenler geliyor. Acil durum yaşanıyor” ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor…

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