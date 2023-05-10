Pakistan’da İmran Han için 8 günlük gözaltı süresi
Mahkeme, Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri ve eski Başbakan İmran Han’ın sorgulanması için 8 gün polis gözetiminde kalmasına onay verdi.
Pakistan’da mahkeme, yolsuzlukla yargılanan eski Başbakan İmran Han’ın sorgulanması için 8 gün polis gözetiminde kalmasına onay verdi.
Dawn gazetesindeki habere göre, Han, güvenlik gerekçesiyle bir defalığına mahkeme alanı statüsü verilen İslamabad Emniyet Müdürlüğü kompleksi içerisindeki Polis Misafir Evinde duruşmaya çıkarıldı. Mahkeme, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın sorgulanması için 8 gün polis gözetiminde kalmasına onay verdi.
Mahkeme ayrıca Han’ı, başbakan olduğu 2018-2022 yıllarında yabancı devlet görevlileri tarafından verilen resmi hediyeleri satmakla da suçladı. Mahkeme, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu’na (NAB), Han’ı 17 Mayıs’ta bir sonraki duruşmaya getirmesini emretti.
Öte yandan, PTI Genel Sekreteri Asad Ömer’in gözaltına alınmasının ardından eski Dışişleri Bakanı ve PTI Başkan Yardımcısı Şah Mahmut Kureyşi de bugün gözaltına alındı.
GÖSTERİLER SÜRÜYOR
Han’ın tutuklanmasının ardından başlayan gösteriler ülkenin çeşitli şehirlerinde sürüyor. Göstericiler, Radio Pakistan'ın Peşaver'deki ofisini basarak kullanılamaz hale getirdi.
Pakistan’da parlamentoda 10 Nisan’da yapılan güven oylamasında 174 “hayır” oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. (AA)