Patronunun lüks otomobilini arkadaşına verdi, kaza yapınca mahkemelik oldu

Milyoner iş insanının şoförü, patronunun lüks otomobilini arkadaşına ödünç verince hayatı karardı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan ve milyoner iş insanı Richard Hanson’ın şoförü olarak çalışan Allen Sicurella, yaptığı bir hata sonucunda hayatının en zor günlerini geçiriyor…

17 yıl boyunca Hanson’ın şoförlüğünü yapan Sicurella, 2019 yılında patronunun lüks Ferrari marka otomobilini bir arkadaşına ödünç verdi. Fakat arkadaşı yüzbinlerce dolar değerindeki araç ile kaza yapınca Sicurella işinden kovuldu. Öfkeli iş insanı Sicurella’ya dava da açtı.

Dava süreci Londra’da başlarken Ferrari 458 Speciale model otomobildeki hasar yüzünden Sicurella’nın 380 bin İngiliz poundu (yaklaşık 13 milyon TL) ödemesi isteniyor. İngiliz The Sun gazetesine konuşan bazı kaynaklar, “Bu resmen Davut ile Golyat arasındaki bir mücadele gibi. Şoför hem işini kaybetti hem de çok ciddi bir ceza ile karşı karşıya. Her şeyi kaybedebilir” dedi.

Sicurella’nın avukatı ise olayın kaza olduğunu ve kasten kazanın gerçekleşmediğini belirterek, müvekkilinin suçsuz olduğunu söyledi. Avukatı, olay sırasında Sicurella’nın otomobili kullandığını ve aracı arkadaşına verdiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

İngiliz medyası davanın devam ettiğini aktardı.

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