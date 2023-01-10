Peru’da hükümet karşıtı isyanda can kaybı artıyor

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Peru’da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte’nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 14 kişinin daha öldüğü bildirildi.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Juliaca’da toplanan hükümet karşıtı protestocular polisle çatıştı. Ombudsman Ofisi vekili Eliana Revollar’ın Kanal N’ye yaptığı açıklamada, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında Juliaca Havaalanı çevresinde yaşanan çatışmalarda 14 kişinin öldüğünü bildirdi.

Böylece 11 Aralık 2022’den bu yana hükümet karşıtı eylemlerde ölenlerin sayısı 43’e yükseldi.

Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Dina Boluarte’nin istifasını, gözaltında bulunan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun serbest bırakılmasını, Kongre’nin kapatılmasını ve erken seçime gidilmesini talep ediyor.

MORALES’İN PERU’YA GİRİŞİ YASAKLANDI

Peru hükümeti, ülkenin içişlerine müdahale ettiğini öne sürdüğü eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ve 8 kişinin Peru’ya girişini yasakladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Son aylarda, göçmenlik yasamızın, ulusal güvenliğimizin ve Peru’nun iç düzeninin açık şekilde ihlalini oluşturan, propaganda ve siyasi nitelikte faaliyetler yürütmek üzere ülkeye giren Bolivya uyruklu yabancı vatandaşlar tespit edildi” ifadesine yer verildi.

Morales’e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Boluarte, 8 Ocak’taki açıklamasında, Morales’in Peru’nun içişlerine müdahale ettiğini ve ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söylemişti. Morales ise aynı gün Twitter hesabından Boluarte yönetimini eleştirerek, “Katliamlara ve yasa dışı gözaltılara son verilmeli” demişti.

Boluarte’nin erken seçim talebi Kongre’de yapılan oylama sonucunda seçimin Nisan 2024’te yapılması yönünde kabul edilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022’de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan “acil soruşturma” başlatmasını talep etmişti. Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo’ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek, 30 Aralık 2022’de cezanın devamına karar vermişti. (AA)