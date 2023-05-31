Peskov: ABD ve İngiltere’nin kınamasını bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere'den Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) dün düzenlenen saldırıyı kınamalarını beklediklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Peskov, başkent Moskova’da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moskova bölgesine yapılan İHA saldırısına ilişkin Peskov, İHA’ların Moskova’ya ne şekilde ulaştığı yönündeki soruya, “Bu konu Savunma Bakanlığı’nın yetkisi alanındadır” yanıtını verdi.

Peskov, Rus medyasında İHA sayısıyla ilgili birbiriyle çelişen haberlerin yer almasına dair ise “Medya, birincil kaynak olamaz. Birincil kaynak Savunma Bakanlığı. Bu nedenle Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarına odaklanmak gerekiyor” dedi.

ABD ve İngiltere’nin saldırıyla ilgili tepkilerini değerlendiren Peskov, “Herhangi bir kınamanın olmadığını bir kez daha kaydettik. Elbette kınama açıklamalarını duymayı tercih ediyoruz. Ancak açıklamalarında kınama yoktu” diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin ise “Bölgedeki durumdan endişeliyiz. Sivil altyapılara yönelik saldırılar düzenleniyor. Durum oldukça endişe verici. Gerekli önlemler alınıyor” ifadelerini kullandı.

“KOSOVA’DAKİ DURUM ENDİŞE VERİCİ”

Kosova’daki duruma da değinen Peskov, durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Sözcü Peskov “Durumu takip ediyoruz. Elbette Sırbistan’ı destekliyoruz. Kosovalı Sırpların tüm meşru haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilmesi ve bunların güvence altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sırpların haklarını ihlal eden herhangi bir kışkırtıcı eyleme izin verilmemelidir” dedi.

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