Polis aracında felç olan adam 1 milyar TL tazminat aldı

ABD'de bir polis minibüsünün arkasında felç olan adam, memurların kendisiyle alay etmesi ve yaraları hakkında yalan söylemekle suçlaması üzerine 1 milyar TL'den fazla (45 milyon dolar) tazminat aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde yaşayan Randy Cox, 19 Haziran 2022 tarihinde bindiği polis minibüsü sert bir şekilde fren yapınca göğsünden aşağısı felçli kaldı. Araçta emniyet kemeri takılmayan ve elleri arkasından kelepçeli bir şekilde bulunan Cox, kafasını önde metal bir bölmeye çarpmıştı.

Daha sonra görevden alınan bir kadını silahla tehdit etme suçlamasıyla tutuklanan Cox, kazadan birkaç dakika sonra polislerden yardım çağrısında bulunmasına rağmen ciddiye alınmadı.



Talihsiz kazanın ardından Cox, yaklaşık 1 milyar 53 milyon TL’lik bir tazminat almaya hak kazandı. New Haven Belediye Başkanı Justin Elicker, anlaşmaya cuma akşamı federal bir sulh yargıcıyla yapılan bir günlük görüşmenin ardından varıldığını söyledi. Açıklamadan iki gün önce de, 36 yaşındaki Cox’a “pervasızca ve merhametsizce” davrandığı söylenen iki polis memuru görevden alındı.

YARALI HALDE AYAKLARINDAN SÜRÜKLEDİLER

Kamera görüntülerine göre, polis karakolundaki memurlar Cox ile alay etti ve onu sarhoş olmakla ve yaralanmış numarası yapmakla suçladı. Memurlar, Cox’u minibüsten ayaklarından sürükledi ve hastaneye nakledilmeden önce bir gözaltı hücresine yerleştirdi.

Aralarında görevden alınanların da bulunduğu beş polis, davayla ilgili suçlamalarla karşı karşıya. Olayın ardından idari izne ayrıldılar. Hepsi suçsuz olduğunu iddia etti.

Cox’un avukatı Ben Crump, “Randy Cox’un hayatına saygı duyuyoruz. Ancak bunu sadece retorikle, sadece siyahların yaşamlarını önemsediğimizi söylemekle değil, gerçek bir görevimiz olarak göstermeliyiz. New Haven ve Amerika genelinde siyahların hayatlarının önemli olduğuna inandığımızı gerçekten göstermek için.” dedi.

Kazadan beri birden fazla ameliyat geçiren Cox’a “temel bir yaşam kalitesi” vermenin, bir minibüs tahsis edilmesi ve 24 saat bakım dahil olmak üzere 468-702 milyon TL (20 ila 30 milyon dolar) mal olacağı açıklandı.

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