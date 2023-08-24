Polis sınırda kontrolü kaybetti, kaçaklar ülkeye akın etti

Almanya'ya kaçak göçmen akını rekor üstüne rekor kırıyor. Aralarında çok sayıda Türk’ün de olduğu göçmenler, Almanya sınırlarını deldi ve Polonya ile Çekya sınırında Almanya polisi kontrolü kaybetti. Geçtiğimiz ay Almanya’ya kaçak girişler yüzde 170 arttı.

Ali GÜLEN

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Almanya’ya kaçak akını her geçen gün rekor kırıyor. Sadece geçtiğimiz 10 bin 714 kaçak girişi oldu ve Almanya Sınır Polisi, kontrolü kaybettiğini açıkladı. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 170'lik artış demek.

Almanya’da hem polis sayısı hem de sınır kontrolleri yetersiz. Büyük kaçak akınına yetişemeyen polis, sadece gördüğü kaçak minibüslerini takip edebilmek için oradan oraya koşturuyor. Özellikle Polonya ve Çekya sınırına sabit polis noktaları kurulması için acil çağrılar yapılıyor. Alman Polis Sendikası, Berlin’in önlem için bir an önce harekete geçmesini istedi.

KAÇAKLARIN İÇİNDE TÜRKLER DE VAR

Yakalanan kaçakların arasında Türk vatandaşları da bulunuyor. Her minibüsten bir ya da birkaç Türk çıkıyor. Bu kişiler Türk vatandaşlığını almış Suriyeliler de değil. Özellikle Türkiye'nin doğusundan ve Güneydoğusu'ndan gelen köken itibariyle Türk olan kaçaklar bulunuyor.

Suriyeli, Afgan ya da Iraklılar'la birlikte gelen Türkler, minibüslerle Almanya içine sokuluyor. Yakalananlar Dresden yakınlarındaki İlk Kabul Merkezi’ne götürülüyor. İlk kabul merkezinin önü ve içi Türk kaçaklarla dolu. Yakalanamayanlar ise Almanya içinde kayıplara karışıyor.

ULUSLARARASI ŞEBEKELER

Polis kontrolüne yakalanırsa minibüs şoförü ve kaçaklar araçtan çıkıp kaçıyor. Türk ve diğer kaçakları uluslar arası kaçakçılık şebekeleri ortaklaşa çalışarak getiriyor.

Örneğin bir süre önce yakalanan kaçak minibüsünde, şoför Gürcü, araç Berlin plakalı, kaçaklar ise Afgan, Suriyeli ve Türk çıktı.

Almanya polisi, bu duruma sınır kontrollerinin gevşek olmasının neden olduğunu, her an bir felaket yaşanabileceğini belirtirken, diğer Schengen ülkelerinin görevlerini yapmaması nedeniyle en büyük sorunun Almanya'da yaşandığı belirtiliyor.

DİĞER ÜLKELER KAYDETMİYOR

Söz konusu olaya ilişkin Alman Federal Polisi, “Normalde Almanya'ya gelmeden önce bu kaçakların, Polonya, Çekya, İtalya, Yunanistan, Macaristan ve Avusturya gibi ülkelerde kaydedilmesi gerekiyor. Ama onlar bunu yapmıyor. Böylece biz de ilk geldikleri ülkelere gönderemiyoruz. Bütün yük de Almanya'nın üzerine biniyor” açıklamasını yaptı.

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