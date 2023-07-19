Polis sosyal medya fenomenini işe aldı, kriz çıktı

Kolombiya polisi, "Dijital elçi" olarak bir sosyal medya fenomenini işe alınca büyük bir tartışma başladı...

Sozcu.com.tr

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Kolombiya’nın Cali kentinde polis müdürlüğü “dijital elçi” olarak bir sosyal medya fenomenini işe alınca ülkede yeni bir tartışma başladı…

Sosyal medyada paylaştığı seksi fotoğraflarla ünlenen ve kısa bir sürede fenomen olan genç kadının polis olarak yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topladı. Fakat bazı sosyal medya kullanıcıları ise polisin bu hamlesini eleştirdi.

Halk güvenliğin sağlanması gerekirken, polis müdürlüğünün hiçbir eğitimi olmayan Narvaez’in görevlendirilmesine ateş püskürdü. Bazı kullanıcılar, “Bu kadın kendisini podyumda sanıyor” yorumunu yaptı. Bazı erkek sosyal medya kullanıcıları ise, “Ben çok kötü bir şey yaptım, beni tutuklayın amirim” mesajlarını paylaşarak Narvaez ile baş başa zaman geçirmek istediklerini dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Ulusal polis müdürlüğünün bu kadın gibi kadınları işe alması çok üzücü. Sanki podyumdaymışlar gibi daracık üniforma giymişler. Polislere bir hakarettir bu” dedi.

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