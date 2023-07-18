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Polonya’da küçük uçak hangara düştü: Ölü ve yaralılar var

Polonya'da küçük uçağın hangara düşmesi sonucu 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
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Polonya’da küçük uçak hangara düştü: Ölü ve yaralılar var

Polonya’nın başkenti Varşova yakınlarında bir havaalanındaki hangara küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

BBC’nin haberine göre, Cessna 208 tipi bir uçak, Varşova’ya 47 kilometre mesafedeki Chrcynno köyündeki hangarın üzerine düştü. Kaza yerine 4 helikopter ve 10 ambulans sevk edildi.

Polis, kazada 3’ü uçakta ve 2’si hangarda olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hangardaki 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaza öncesi 13 kişinin kötü hava koşullarından korunmak için hangara sığındığı bildirildi. Yetkililer, kazanın muhtemel sebebinin kötü hava koşulları olduğu bilgisini paylaştı. (AA)

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