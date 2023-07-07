Popüler plajlarda köpekbalığı paniği

ABD'nin New York şehri yakınlarındaki Long Island adasında köpekbalığı paniği yaşanıyor... Sadece iki gün içinde tam beş kişi köpekbalıklarının saldırısına uğradı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu hafta, beş kişinin New York’un en popüler plajlarından bazılarında köpekbalıkları tarafından ısırıldığını bildirmesi bölgenin daha fazla gözetlenmesine yol açtı.



Cankurtaranlar Long Island açıklarındaki drone görüntülerinde kıyıdaki köpekbalıklarından 50’sini tespit etti.

Yetkililer, dün 10 metrelik bir köpekbalığının görülmesinin ardından ve insansız hava aracının kıyı açıklarında bir kum köpekbalığını tespit etmesinden sonra, Robert Moses Eyalet Parkı’nın 4 Temmuz’daki açılışını erteledi.

Eyaletin Long Island’daki park müdürü George Gorman, “Artık her zamankinden daha tetikteyiz. Gökyüzünde suları izleyen drone’larımız var, WaveRunners’ta suları koruyan cankurtaranlarımız var.” dedi.

SON YILLARDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Sadece birkaç yıl önce, köpekbalıklarıyla karşılaşmalar nadirdi. Ancak daha yakın zamanlarda, köpekbalıklarının insanları ısırdığına dair raporlar arttı.

Geçen yıl, sekiz kişi Long Island sahillerindeki sığ sularda yüzen köpekbalıkları tarafından ısırıldığını bildirdi.

Yaralanmalar ciddi olmasa bile, yetkililer, köpekbalığı görülme ve karşılaşmalarındaki artıştan endişe duyuyor.

Günde 3 kez tarama yapan cankurtaran amiri Cary Epstein, “Şu anda New York’ta olup bitenler konusundaki gerginliğe rağmen, insanlar her gün okyanusta yüzüyor ve bunu yüzyıllardır yapıyor. Ama birlikte yaşadığımızı ve buranın onların evi olduğunu unutmamalıyız.” dedi.

İlginizi Çekebilir Köpekbalığının saldırdığı turistin babası konuştu: 20 saniyede katletti

İlginizi Çekebilir Plajda dehşet: Köpekbalığı genci parçaladı

İlginizi Çekebilir 16 yaşındaki genç kız vahşi köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti